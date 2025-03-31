Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
MHP-DEM bayramlaşmasına 'İmamoğlu' atışması damga vurdu

Bayramlaşma ziyaretine İmamoğlu atışması damga vurdu
Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Bir ülkeyi açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde Eğlence Mekanı Önünde Kavga Ortalığı Karıştırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının çıkışında iki grup arasında çıkan kavga sokakta karışıklığa yol açtı. Alkollü iki grup, birbirlerine tekme tokat saldırırken, olay anları kameraya yansıdı.

Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında ortalık karıştı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanımın çıkışında ortalık karıştı. Alkollü iki grup arasında başlayan tartışma sokağa taşarken, taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, ortalık karıştı. İki grup birbirlerine tekme tokat saldırırken, yanlarında bulunan kadınlar kavga eden şahısları ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde Eğlence Mekanı Önünde Kavga Ortalığı Karıştırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.