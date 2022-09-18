Son dakika haber... Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangın 9 saattir devam ediyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangın 9 saattir devam ediyor İtfaiyenin soğutma çalışması havadan görüntülendi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Beylikdüzü'nde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 9 saattir devam ediyor.

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangın 9 saattir devam ediyor

İtfaiyenin soğutma çalışması havadan görüntülendi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 9 saattir devam ediyor.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir bir depoda çıkmıştı. Deponun bodrum katında bulunan malzemeler henüz bilinmeyen nedenle tutuşarak yanmaya başlamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 9 saattir süren çalışmalarına rağmen depodan hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. İtfaiye ekipleri sürekli su ve köpük takviyesiyle yangına müdahale etmeyi sürdürürken, depodan yükselen dumanlar gökyüzü kapladı. Yapılan çalışmalarda havadan görüntülendi.