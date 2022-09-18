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Son dakika haber... Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangın 9 saattir devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi: Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangın 9 saattir devam ediyor İtfaiyenin soğutma çalışması havadan görüntülendi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Beylikdüzü'nde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 9 saattir devam ediyor.

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangın 9 saattir devam ediyor

İtfaiyenin soğutma çalışması havadan görüntülendi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 9 saattir devam ediyor.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir bir depoda çıkmıştı. Deponun bodrum katında bulunan malzemeler henüz bilinmeyen nedenle tutuşarak yanmaya başlamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 9 saattir süren çalışmalarına rağmen depodan hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. İtfaiye ekipleri sürekli su ve köpük takviyesiyle yangına müdahale etmeyi sürdürürken, depodan yükselen dumanlar gökyüzü kapladı. Yapılan çalışmalarda havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - 3. Sayfa

Beylikdüzü İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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