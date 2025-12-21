Haberler

Beylikdüzü'nde çocuk parkı alev alev yandı

Beylikdüzü'nde çocuk parkı alev alev yandı
Güncelleme:
Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki çocuk parkında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ateş yakıldı. Yangın kısa sürede büyüyerek parkı sardı, ancak olayda kimsenin olmaması büyük bir felaketi önledi.

Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ateş yakılan çocuk parkında yangın çıktı. Park alev alev yanarken, vatandaşlar panik yaşadı.

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan çocuk oyun parkında akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş yakıldı. Alevler kısa sürede büyüyerek parkı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Plastik tabandan dolayı dumanlar her yeri sardı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. O esnada parkta kimsenin olmaması büyük bir felaketi önledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
*Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 604.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan 'NildaSGNL' onunla iletişime geçmeli. *

