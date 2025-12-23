Üşümemek için ateş yaktılar, çocuk parkını küle çevirdiler

İstanbul Beylikdüzü'nde çocuk parkını yakarak küle çeviren şahıslar yakalandı. İfadelerinde ısınmak için ateş yaktığını belirten 3 çocuğun parkı yaktığı tespit edilirken, haklarında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Önceki gün Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki çocuk parkında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın sonucu park tamamen küle dönerken, Beylikdüzü Mobil Park ekiplerine olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Semih Ali A., Semiz U. ve Hüseyin Can Kaya isimli 3 çocuğu yakaladı. Parkı yaktığını itiraf eden Semih U., ifadesinde "Isınmak için ateş yaktık" derken, olaya karışan çocuklar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL