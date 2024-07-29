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Beylikdüzü'nde çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı

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Beylikdüzü'nde çıkan yangında otluk alanda mahsur kalan bir kaplumbağa, vatandaşlar tarafından kurtarılarak beslendikten sonra doğaya bırakıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı.

Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın hem karadan hem de havadan gerçekleştirilen çalışmalarla söndürüldü. Yangın sırasında otluk alanda mahsur kalan bir kaplumbağa, vatandaşlar tarafından kurtarılarak beslendikten sonra doğaya bırakıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Pekmez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye zorlu arazi şartları nedeniyle müdahale etmekte zorlanırken, havadan helikopter desteği ile yangın kontrol altına alındı. Otluk alanda çıkan yangında bir kaplumbağanın mahsur kaldığını gören vatandaşlar, kaplumbağayı bölgeden uzaklaştırıp besledi. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, kaplumbağayı besledikten sonra doğaya saldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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