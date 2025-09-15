Haberler

Beylikdüzü'nde Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi pompalı tüfekle vurarak kaçan Yalçın K., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda kullanılan silah çöp konteynerinde bulundu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfek ile ayağından vurup kaçtı. Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilirken, silah, çöp konteynerinin içinde bulundu.

Olay, saat 09.55 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalçın K. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitenin lobisine geldi. Aralarına bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Lobiden ayrılan adam daha sonra elinde pompalı tüfekle kadını ayağından vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi için hastaneye kaldırdı. Şüpheli hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçış güzergahını takip eden polis ekipleri, Barış Mahallesi İmren Aykut Caddesi'nde bulunan çöp konteynerinin içinde olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
