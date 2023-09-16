Beylikdüzü'nde Alkollü Sürücüye Müdahale Ederken Polise Hakaret Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Beylikdüzü'nde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında alkollü araç sürücüsüne müdahale eden polis ekiplerine, yanında bulunan bir şahıs hakaretler savurdu. Şahıs, polis aracına zarar verip Cumhurbaşkanı'na, devlete ve milli değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde polise saldırıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden alkollü şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde maddi hasarlı trafik kazası olduğu ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, sürücüye alkol kontrolü yapmak isterken yanında bulunan bir başka şahıs polise zorluk çıkarıp hakaretler savurdu. Yaşanan anlarda polis aracına zarar verip Cumhurbaşkanına, devlete ve milli değerlere hakaret eden şahıs gözaltına alındı.

Olay, gece 02.30 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü araç sürücüsü çöp konteynerine vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri B.Ö isimli şahsa alkol kontrolü yapmak isteyince, şahıs alkol ölçümünü reddetti. Cezai işlem yapılacağını öğrenen şahısın arkadaşı E.H., polis ekibine, devlete ve Cumhurbaşkanı'na hakaretler savurmaya başladı. Yaşanan olay sonrası şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, "Cumhurbaşkanına hakaret, Türk Milletini ve Devletini aşağılama" suçlarıyla adliyeye sevk edildi.

Yaşanan olay üzerine tutuklanan şahıs, mahkemeye sevk edildi. Yaşanan o anlar vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı.