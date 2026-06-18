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Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Beylikdüzü'nde imar mevzuatına aykırı projelere iskan verildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen projelere iskan verildiği iddiasıyla Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce hazırlanan bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada ve parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskan) düzenlendiğinin tespit edildiği belirtilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda aralarında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı T.D.'nin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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