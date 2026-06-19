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Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

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İmar mevzuatına aykırı projelere iskan verildiği iddiasıyla Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 12'si tutuklandı, 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İmar mevzuatına aykırı projelere iskan verildiği iddiasıyla Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarına göre, aynı müteahhit firma tarafından yürütülen 4 farklı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu ve buna rağmen söz konusu yapılara yapı kullanım izin belgesi (iskan) düzenlendiği tespitlerine yer verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 kişinin serbest bırakıldığı, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 26 şüphelinin, savcılık işlemleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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