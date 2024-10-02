Beylik tabancasıyla kafasına sıktı

Bu gün sabah saatlerinde Erzurum- Tortum Yolu üzerinde, bir aracın içinde kanlar içinde cansız olarak bulunan Timur Turhan'ın beylik tabancasıyla canına kıydığı belirlendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Kuzey Irak'ta bir çok operasyona giren ve başarılı görevlerde bulunduğu öğrenilen Uzman Çavuş Timur Turhan, 5 ay önce kendi isteği ile görevinden ayrıldı. Timur Turhan daha sonra da memleketi Erzurum'a geldi. Aracında kanlar içinde bulunan Timur Turhan'ın beylik tabancasıyla intihar ettiği ortaya çıktı.

Erzurum-Tortum karayolu üzerinde, Yakutiye İlçesine bağlı Söğütyanı Köyü'ne giden yolun kenarında meydana gelen olayda; bir süre önce girdiği çatışmalarda yakın arkadaşlarını şehit veren ve psikolojik sorunlar yaşayan Timur Turhan'ın, kiraladığı araç içerisinde beylik tabancasını şakağına dayayarak intihar etti belirtildi. Olayla ilgili incelme ve soruşturma devam ediyor.

Timur Turhan'ın cenazesinin 3 Ekim Perşembe 2024 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - ERZURUM