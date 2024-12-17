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Beylerbeyi'nde Vapur Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Beylerbeyi'nde Vapur Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi
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Beylerbeyi sahilde, 'Le Vapeur Magique' isimli özel gezi vapurunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.

Beylerbeyi sahilde, 'Le Vapeur Magique' isimli özel gezi ve etkinlik vapurunda yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle vapurda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Beylerbeyi sahilde bulunan 'Le Vapeur Magique' isimli özel gezi ve etkinlik vapurunda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yangın nedeniyle vapurda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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