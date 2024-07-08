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Beykoz'da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı

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İstanbul'un Beykoz ilçesinde trafikte iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir genç, öldüresiye darbedildi. Dayağın etkisiyle bayılan genç, olay yerinde bir araçla hastaneye kaldırılırken, kan donduran darp anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul Beykoz'da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olup bir genci öldüresiye dövdü. O anlar ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Beykoz Riva'da yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil oldu.

YEDİĞİ DAYAĞA DAYANAMAYIP BAYILDI

Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye dövülen genç fazla dayanamayarak bayıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir genç dövülüyor ve gencin bayılarak yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Damla Sengul:

sen beyzbol sopası çıkarırsın adam keleş çıkarır. ayık olun.

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