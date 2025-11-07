Faciadan dönüldü! Restoran kullanılamaz hale geldi

Beykoz'da şöminenin tutuşması nedeniyle çıkan yangında restoran kullanılamaz hale gelirken, içeri müşteri olmaması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın, saat 20.15 sıralarında Beykoz Fener Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoran sahipleri tarafından dükkan içerisinde şömine yakıldı.

ŞÖMİNE TUTUŞTU , YANGIN ÇIKTI

Şöminenin tutuşmasıyla birlikte restoranda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler çatı tarafında bulunan ağaçlara sıçrayarak binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride müşterilerin olmaması sayesinde muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.