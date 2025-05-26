Beykoz'da Trafik Kazası Davasında Hapis Cezası

Beykoz'da Trafik Kazası Davasında Hapis Cezası
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Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık Demir, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına da hükmetti.

Beykoz'da kullandığı araçla karıştığı kazada 1 kişinin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Kınık hakkında, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Kınık'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konulma hükmetti.

Beykoz'da 9 Temmuz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet ile çarpışmıştı. Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir, sanık Yavuz Selim Öztürk, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"Ben sonuna kadar şikayetçiyim"

Batın Barlasçeki Annesi Hasret Doğan, "Oğlum artık hayatta yok, geri döndürülemeyecek. Hayallerimiz yarım kaldı. Hayatıma yarım devam ediyorum. İnşallah üst sınırdan cezalandırılır. Üzgünlük görmedim. Adalete güvenmiyorlar sanırım. Sürekli tehditle geliyorlar. Ben sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Sanık Yavuz Selim, "Mütalaaya katılmıyorum, kazada suçum yok. Zehra Kınık'ın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"Bana sürtmesiyle kazanın meydana geldiği video kayıtlarında da sabittir"

Mahkemede savunma yapan Fatma Zehra Kınık, "Ben tekrardan kazanın gerçekleşmesinden dolayı üzüntümü belirtmek istiyorum. Ben mütalaaya katılmıyorum. Bu kazada kusurlu olduğunu düşünmüyorum. Durup kontrollerimi yapıp minibüsün bana yol vermesiyle seyrederken, kör noktamdan Yavuz Selim Öztürk'ün bana sürtmesiyle kazanın meydana geldiği video kayıtlarında da sabittir" ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Fatma Zehra Kınık hakkında, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Kınık'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmedildi. Diğer sanık Yavuz Selim Öztürk hakkında ise 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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