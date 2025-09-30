Beykoz'da Taksi ile Tır Çarpıştı: Trafik Kilitlendi

Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde taksi ile tırın karıştığı kaza trafiği kilitledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda taksinin çarpmasıyla kontrolden çıkan tır devrildi. Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu, trafik havadan görüntülendi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen 34 MIL 075 plakalı tıra arkadan bir taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü B.B., aracıyla bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü büyük şok yaşarken, takside bulunan sürücü ve yolcular da kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik dron ile görüntülenirken, devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL