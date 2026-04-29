Beykoz'da Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 12 Yaralı

Beykoz'da Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 12 Yaralı
Beykoz'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır toplam 12 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle Kaymakdonduran Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Beykoz'da servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 12 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, Kaymakdonduran Caddesi kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Beykoz Merkez Mahallesi Kaymakdonduran Caddesi üzerinde seyir halindeki bir servis minibüsü ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirlendi. Kazada servis minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan Kaymakdonduran Caddesi, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor

Piyasaların uykularını kaçıracak saldırı! Görüntüler korkunç
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Trump'tan Merz'e 'İran' salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor

Trump'tan Avrupa'nın dev ülkesinin liderine ağır sözler
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Kahramanmaraş'taki okul saldırısı' tartışıldı

Meclis'te tansiyon yükseldi, hakaretler havada uçuştu