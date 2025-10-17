Haberler

Beykoz'da Servis Minibüsü Devrildi: 3 Yaralı

Beykoz'da Servis Minibüsü Devrildi: 3 Yaralı
Beykoz'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Molla Gürani Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. 06 BJ d 616 plakalı ve römork yüklü işçi servisi seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde polis ekipleri otoyolda 3 şeridi kapatarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Devrilen minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasıyla beraber trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
