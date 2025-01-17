Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi Öztürk Sokak'ta iddiaya göre vatandaşlar, 34 HSH 850 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde 44 yaşındaki Ender K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"MÜMKÜNSE ALİ AMCAMA YAKIN GÖMÜLMEK İSTİYORUM"

Daha önce kaldığı yerde çıkan yangında yüzünden yanarak yaralanan Ender K.'nın bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Şahsın 2023 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Pankreas ve yangın ameliyatlarından dolayı iyi kötü yaşıyorum. Kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum. İki kez ölümden döndüm. Cenazeme üvey annem, babam, Ahmet ve Ceyhun asla gelmesin. Mümkünse Ali amcama yakın gömülmek istiyorum" yazdığı görüldü.