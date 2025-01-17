Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu uyarısı: İzin verilmemeli
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da 44 yaşındaki adam park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Adamın 2023 yılında sosyal medya hesabından vasiyetini açıkladığı paylaşımda, "İki kez ölümden döndüm. Cenazeme üvey annem, babam, Ahmet ve Ceyhun asla gelmesin. Mümkünse Ali amcama yakın gömülmek istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi Öztürk Sokak'ta iddiaya göre vatandaşlar, 34 HSH 850 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde 44 yaşındaki Ender K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"MÜMKÜNSE ALİ AMCAMA YAKIN GÖMÜLMEK İSTİYORUM"

Daha önce kaldığı yerde çıkan yangında yüzünden yanarak yaralanan Ender K.'nın bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Şahsın 2023 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Pankreas ve yangın ameliyatlarından dolayı iyi kötü yaşıyorum. Kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum. İki kez ölümden döndüm. Cenazeme üvey annem, babam, Ahmet ve Ceyhun asla gelmesin. Mümkünse Ali amcama yakın gömülmek istiyorum" yazdığı görüldü.

Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa
img

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
img

"Icardı beni çıplak halde filme aldı"
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Türkiyenin kacta kacı 23 senede yabancılara satıldı bu acıklansa daha iyi olurdu

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Padisahimiza secde edebildigimiz surece sorun yok.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Devlet okulunda şampanyalı kutlama skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı

Devlet okulunda şampanyalı kutlama skandalında yeni görüntüler
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.