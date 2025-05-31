Beykoz'da Kayıp Hüseyin Karakuş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Beykoz'da Kayıp Hüseyin Karakuş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Beykoz'da Kayıp Hüseyin Karakuş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Beykoz'da 19 Mayıs'ta kaybolan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş için ormanlık alanlarda ve Elmalı Barajı'nda arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, itfaiye, polis, AFAD ve gönüllülerle birlikte arama yapıyor.

Beykoz'da 12 gündür kayıp olan vatandaş için arama çalışmaları yapılıyor

İSTANBUL - Beykoz'da 19 Mayıs tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Karakuş için Beykoz ormanlarında ve Elmalı Barajı'nda arama çalışmaları sürüyor.

Beykoz' da Çavuşbaşı Mahallesi'ndeki evinden 19 Mayıs tarihinde ayrılan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'tan yakınları bir daha haber alamadı. Hakkında kayıp ihbarında bulunulan Karakuş'un en son Beykoz' da ormanlık alanın yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine itfaiye, polis, Afad, UMKE ve çeşitli STK'lar tarafından ormanlık alanlarda arama çalışması yapıldı. Bugün sabah saatlerinde ise itfaiye dalgıç ekipleri ve AFAD su altı arama ekipleri tarafından Elmalı Barajı'nda arama çalışmaları yapıldı. Hüseyin Karakuş'u bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
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