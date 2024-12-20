Beykoz'da Kaçak Hayvan Operasyonu: Kaya Kartalı ve Nil Timsahı Ele Geçirildi

Beykoz'da bir eve polis tarafından düzenlenen operasyonda kaya kartalı, Nil timsahı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile hayvan tahnitleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Beykoz'da Görele Mahallesi'nde bir adrese 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi. 'Çerkez Cengiz' olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu'nun evine gerçekleştirilen operasyonda 1 adet canlı vaziyette kaya kartalı, 1 adet canlı vaziyette Nil timsahı, 1 adet canlı vaziyette anakonda yılanı, 1 adet boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil nimsahı tahniti ele geçirildi. Konu ilgili firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL