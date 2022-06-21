Freni tutmayan kamyon dereye uçtu, sürücü burnu kanamadan kurtuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Freni tutmayan kamyon dereye uçtu, sürücü burnu kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Freni tutmayan kamyon dereye uçtu, sürücü burnu kanamadan kurtuldu

İstanbul Beykoz'da yokuş aşağı seyir halinde olan kamyon, freni tutmayınca dereye uçtu.

İstanbul Beykoz'da yokuş aşağı seyir halinde olan kamyon, freni tutmayınca dereye uçtu. Sürücü, dereye uçan kamyondan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beykoz Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi üzerinde yokuş aşağı seyir halinde olan Mehmet Taş kontrolündeki 34 FD 450 plakalı kamyon frenleri tutmayınca dereye uçtu. Kamyon sürücüsü Mehmet Taş hızını yavaşlatmak için yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak daha büyük bir kaza yaşanmasını önledi. Sürücü dereye uçan kamyondan burnu kanamadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı olay yerine ekipler gerekli kontrollerin sağlanmasının ardından kaza yerinden ayrıldı.

Kaza yapan kamyon sürücüsü Mehmet Taş, "Yukardan aşağı geliyordum fren tutmadı. Baktım kırmızı ışık yanıyor burada duran arabalara çarpmamak için çöp konteynerine vurdum. Sonra baktım deredeyim" dedi.

(Metin Başar - Ömer Karaoğlu - Onur Hamzaoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Taş İstanbul Çiftlik 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title