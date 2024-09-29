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Beykoz'da Düğün Konvoyunda Drift Tehlikesi

Beykoz'da Düğün Konvoyunda Drift Tehlikesi
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İstanbul Beykoz'da, düğün konvoyuna katılan gruplar çakarlı araçlarla yolu kapatarak drift yaptı. Tehlikeli anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Beykoz'da düğün konvoyuyla seyir halindeki gruplar çakarlı araçlarla yolu kapatarak drift yaptı. Şahısların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeni evlenecek çift için bir araya gelen şahıslar çakarlı araçlarla konvoy oluşturarak otoyolu kapattı. Konvoydaki otomobiller seyir halindeyken diğer seyir halindeki otomobil sürücülerini tehlikeye atarak çakarlı araçlarla ilerleyip drift attı. Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Güvenlik istanbul 3-sayfa Olaylar Beykoz trafik Yaşam

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