Beykoz'da Drift Yapan Sürücüye 57 Bin TL Ceza

Beykoz'da Drift Yapan Sürücüye 57 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da yolu kapatarak drift yapan bir sürücüye, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından 57 bin 826 lira para cezası verildi ve ehliyeti 2 ay süreyle alındı. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Beykoz'da yolu kapatarak drift yapan sürücüye 57 bin 826 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Beykoz'da aracıyla yolu kapatarak drift yapan bir sürücünün o anları sosyal medyada paylaşması üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede araç ve sürücü kısa sürede tespit edildi. Sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nca; 'alkollü araç kullanmak', 'drift yapmak' ve 'görüşü engelleyecek şekilde duman çıkarmak' maddelerinden toplam 57 bin 826 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi gereğince "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al

Programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.