Beykoz'da Drift Yapan Sürücüye 57 Bin TL Ceza

Beykoz'da yolu kapatarak drift yapan sürücüye 57 bin 826 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Beykoz'da aracıyla yolu kapatarak drift yapan bir sürücünün o anları sosyal medyada paylaşması üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede araç ve sürücü kısa sürede tespit edildi. Sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nca; 'alkollü araç kullanmak', 'drift yapmak' ve 'görüşü engelleyecek şekilde duman çıkarmak' maddelerinden toplam 57 bin 826 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi gereğince "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL