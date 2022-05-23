Beyazıt'ta silahlı kavga kamerada! Biri polis 7 kişi yaralandı - Haberler

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Beyazıt'ta silahlı kavga kamerada! Biri polis 7 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 7 kişi yaralandı. Çatışma cep telefonu kamerasına yansırken konuyla ilgili Valiliğin açıklamasında "Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir" denildi.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Öte yandan dakikalarca süren çatışma çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerdeki yaralıya bir kişi yardım etmeye çalışıyor. Bu sırada silah seslerinin artması üzerine görüntüyü çeken esnaf iş yerine kaçıyor.

İstanbul Valiliği tarafından Fatih'teki silahlı kavgaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çatışma, kavga, Polis, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

millet yorumu:

ortalık iyice kendini bilmez çapulcularla doldu

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