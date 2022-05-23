Beyazıt'ta silahlı kavga kamerada! Biri polis 7 kişi yaralandı - Haberler

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

7 YARALI

Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.

ÇATIŞMA KAMERADA

Öte yandan dakikalarca süren çatışma çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerdeki yaralıya bir kişi yardım etmeye çalışıyor. Bu sırada silah seslerinin artması üzerine görüntüyü çeken esnaf iş yerine kaçıyor.

27 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Valiliği tarafından Fatih'teki silahlı kavgaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa