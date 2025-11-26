Beyaz Saray Yakınlarında Silahlı Saldırı: 2 Ulusal Muhafız Vuruldu

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu, Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu. Ulusal Muhafızların sağlık durumu bilinmiyor. Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray'a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis, şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" dedi.

Trump, saldırı sırasında golf sahasındaydı

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı sırasında Florida eyaletinde yer alan West Palm Beach'teki golf sahasında olduğu bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumu takip ediyor. Başkan da konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıda 2 Ulusal Muhafız personelinin vurulduğunu doğrulayarak, başka bir ayrıntı vermedi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edilirken, Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtlara ev sahipliği yapan National Mall'a bir helikopter iniş yaptı. - WASHINGTON