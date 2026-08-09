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Eskişehir'de Tehlikeli Taşıma: Beyaz Eşya İple Bağlandı

Eskişehir'de Tehlikeli Taşıma: Beyaz Eşya İple Bağlandı
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Eskişehir'de bir sürücü, bagajına koyduğu buzdolabını sadece iple bağlayarak trafiğe çıktı. Güvenlik önlemi alınmadan yapılan bu taşıma, başka bir aracın kamerasına yansıdı ve diğer sürücüler için tehlike oluşturdu.

Eskişehir'de bir araç sürücüsünün, bagajına koyduğu beyaz eşyayı sadece iple bağlayarak trafikte seyretmesi araç kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Arı Sokak üzerinde seyreden bir binek otomobilin bagajındaki tehlikeli taşıma işlemi trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Otomobilin açık kalan bagaj kapağına yerleştirilen ve buzdolabı olduğu değerlendirilen beyaz eşyanın, bir iple bağlanarak taşındığı görüldü.

Herhangi bir sabitleme veya ek güvenlik önlemi alınmadan yapılan yolculuk, düşme ihtimaliyle trafikteki diğer araçlar için davetiye çıkardı. Taşıma anları, arkasında seyreden başka bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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