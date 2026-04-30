Beton mikserin metrelerce sürüklediği otomobil sürücüsü yaralandı

Hatay'da beton mikserinin çarpıp altına alarak metrelerce sürüklediği otomobilin sürücüsü yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi Antakya-İskenderun çevre yolunda yaşandı. Seyir halindeki beton mikseri, aynı şeritte ilerleyen otomobille çarpıştıktan sonra önüne alarak metrelerce sürükledi. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, otomobili fark etmeyip önüne alan beton mikserinin metrelerce gittiği esnada vatandaşın uyarmasıyla durduğu anlar görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Beton mikserinin otomobili önüne alarak metrelerce sürüklediğini ifade eden Arda Kurtoğlu "Motosikletimle yolda seyir halindeyken korkunç bir kazaya tanık oldum. Bir beton mikseri, önündeki otomobili altına almış ve durmak yerine üzerine sürmeye devam ediyordu. Sürücü frene basacağı yerde adeta gaza yüklenmişti. Durmaya hiç niyeti yok gibiydi. Bu bölgede sürekli kazalar meydana geliyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

