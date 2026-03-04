Haberler

Beton mikserini yıkarken düşen sürücü hastanelik oldu

Beton mikserini yıkarken düşen sürücü hastanelik oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, beton mikserini yıkadığı sırada düşen sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde beton mikserini yıkadığı sırada düşen sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeşildere Mahallesi Dört Mevsim Sitesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton mikseri sürücüsü Y.S., aracını yıkadığı esnada dengesini kaybederek aracın üzerinden yere düştü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.