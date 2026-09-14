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Beton mikseri devrildi, araçta sıkışan sürücü yaralandı

Beton mikseri devrildi, araçta sıkışan sürücü yaralandı
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen kazada rampada refüje devrilen beton mikseri sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen kazada rampada refüje devrilen beton mikseri sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Dilovası rampasında meydana geldi. Seyir halindeki beton mikseri, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü şekilde sağlanırken, devrilen beton mikseri vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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