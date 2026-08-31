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Samsun'da Gece Bekçisi Bekçi Odasında Ölü Bulundu

Samsun'da Gece Bekçisi Bekçi Odasında Ölü Bulundu
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir beton firmasında gece bekçisi olarak çalışan 49 yaşındaki Dursun Kıllı, sabah iş yerine gelenler tarafından bekçi odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Kıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun'da bir beton firmasında gece bekçisi olarak çalışan 49 yaşındaki bir kişi, iş yerinin yerleşkesindeki bekçi odasında ölü bulundu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir beton firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton firmasında gece bekçisi olarak görev yapan Dursun Kıllı (49) sabah iş yerine gelenler tarafından bekçi odasında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kıllı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Dursun Kıllı'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Kıllı'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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