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Klima motoru internet santralini yaktı

Klima motoru internet santralini yaktı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde klima motorunun aşırı sıcaklara dayanamayarak alev alması sonucu internet santrali yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken santralde hasar oluştu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde klima motorundan kaynaklı internet santrali alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Çakırhöyük Köyü yakınlarında bulunan internet santralini soğutan klimanın motoru aşırı sıcaklara dayanamayarak alev aldı. Klima motorunun yanmasıyla alevler santrale sıçradı. Bir süre sonra durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda santralde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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