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Besni'de K-24 Konteyner Kent'te çıkan yangın ölen ya da yaralanan olmadan söndürüldü

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Besni'de K-24 Konteyner Kent'te çıkan yangın ölen ya da yaralanan olmadan söndürüldü
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Adıyaman’ın Besni ilçesindeki OSB içinde bulunan K-24 Konteyner Kent’te bir konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteynerde hasar oluştu ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan K-24 Konteyner Kent'te çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan K-24 Konteyner Kent'teki bir konteynerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda konteynerde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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