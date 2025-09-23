Besni'de Hafif Ticari Araç Şarampole Girdi: 3 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki hafif ticari araç şarampole girdi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın şarampole girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 EE 496 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girerek yol kenarındaki kayalara çarptı. Araçta bulunan M.A., E.A. ve N.A., yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa