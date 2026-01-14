Haberler

Aranan 9 şüpheli Besni ilçesinde yakalandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 9 şahıs Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve adli mercilere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik ilçe genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Besni adli mercilere sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
