Beşiri'de Silahlı Saldırı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Şüpheli Gözaltında
Batman'ın Beşiri ilçesinde, bir ailenin hedef alındığı silahlı saldırıda anne, baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Beyçayır köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araç içerisinde bulunan eşi Takibe Şanlı, çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (5), uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "14 Eylül saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Güvenlik birimlerimiz adli tahkikat doğrultusunda çalışmalarına titizlikle devam etmektedir" denildi. - BATMAN