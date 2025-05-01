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Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Yürüyüşüne Polis Müdahalesi
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e izinsiz yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti. Gözaltına alınan bazı protestocular barikatları aşmaya çalıştı.

Beşiktaş ve Şişli'den Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale

İSTANBUL - Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Göstericiler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen şahıslar bir araya geldi. Çeşitli sloganlar atan grup, polisin tedbir amaçlı kurduğu barikatı aşmak istedi. Polis ekipleri gruba izin vermezken, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Öte yandan, Mecidiyeköy'de toplanan grup ise Taksim'e yürümeye çalışırken kurulan barikatları geçmeye çalıştı. Ekipler her iki ilçede de uyarılara rağmen dağılmayan grupta yer alanları gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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