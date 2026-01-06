Haberler

Beşiktaş'ta iş yerinde korkutan yangın: 1 itfaiyeci yaralandı

Güncelleme:
Beşiktaş Bebek sahilindeki 3 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri elinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş Bebek sahilindeki 3 katlı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Büyümeden söndürülen yangında 1 itfaiye eri elinden yaralandı.

Edinilen bilgileri göre, Beşiktaş Cevdetpaşa Caddesi üzerindeki 3 katlı iş yerinde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binanın en üst katında alevleri fark eden çalışanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler alanın büyük bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken, bir itfaiyeci elinden yaralandı. Yaralı itfaiyeciye ambulansta müdahale edildi. Öte yandan cadde üzerinde yoğun trafik oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

