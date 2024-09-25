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Beşiktaş'ta Yanan Araçtan Anne ve Çocuk Son Anda Kurtuldu

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İstanbul Beşiktaş'ta bir araçta çıkan yangın sırasında, kadın sürücü ve çocuğu son anda araçtan inerek alevlerden kurtuldu. Yangına vatandaşlar müdahale etti, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta anne ve çocuğu yanan araçtan son anda indi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Kadın sürücü aracı sağa çektikten sonra çocuğuyla birlikte aşağı inerken, ön tarafından alevlerin yükseldiği otomobil vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Beşiktaş Barbaros Bulvarı Türkali Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. 34 EHA 721 plakalı aracıyla seyir halinde olan kadın sürücü, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce otomobili sağa çekti. Kadın sürücü ardından çocuğunu da alarak araçtan indi. Ortalık dumanla kaplanırken, alevlere ilk önce vatandaşlar söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın çevredekiler tarafından söndürülürken, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışma yaptı. Tamamen söndürülen araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Beşiktaş'ta Yanan Araçtan Anne ve Çocuk Son Anda Kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa

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