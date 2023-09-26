Beşiktaş'ta Tekne Çalışanlarına Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü

BEBEK'TE İKİ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGA ANININ EN NET GÖRÜNTÜLERİ VE ŞÜPHELİLERİN SEVKİ (yeni güvenlik kamerası)

Kavga anı kamerada

ALİ AKSOYER - İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta, kendilerini taksiye almayan şoförle tartıştığı iddia edilen Engin Göregen ile Mazlum Doğan adlı 2 tekne çalışanı, tartışmaya sonradan katılan 6 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 2 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganları yakalayarak gözaltına aldı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı