Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: Cengiz Ş. Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan Cengiz Ş, arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen Cengiz Ş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edirne'den yurt dışına çıkmayı planlayan şüpheli Kadir N. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, 15 Nisan salı günü saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Ş. (44) eşiyle birlikte sohbet ettiği sırada arkasından gelen kapüşonlu saldırgan tarafından ensesinden vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Cengiz Ş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı adamı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kağıthane'de yakalanan saldırgan, adliyeye sevk edildi

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. (22) olduğu belirlendi. Edirne'den yurt dışına çıkmaya hazırlanan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan Kağıthane'de yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL