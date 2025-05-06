Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Beşiktaş'ta caddede yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. 4 el ateş edilen şahıs ayağından yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. - İSTANBUL