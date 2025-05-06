Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralandı. Olay sonrası saldırganlar kaçarken, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Beşiktaş'ta caddede yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. 4 el ateş edilen şahıs ayağından yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa