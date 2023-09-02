Beşiktaş'ta sevgili çiftin kavgası kamerada: Önce boğazını sıktı, sonra kendini yumrukladı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sevgili bir çift sokak arasında sözlü tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın şiddetlenmesiyle erkek şahıs, kız arkadaşının önce boğazını sıktı ardından sinirine hakim olamayarak kendine vurmaya başladı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beşiktaş Abbasağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çift olduğu düşünülen bir erkek ve kadın sokak arasında sözlü tartışmaya girdi. Tartışma uzamasıyla şiddetlenen sözlü atışma, bir anda kavgaya dönüştü. Erkek şahıs, sinirine hakim olamayarak bir anda sevgilisinin boğazına yapıştı. Sinirini bir türlü atamayan şahıs sonrasında ise kendisine vurmaya başladı. Bir süre daha süren tartışmanın kısa süre sonra son bulmasıyla çift gözden kayboldu. O ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.