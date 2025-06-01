Beşiktaş'ta Motosiklet Çarpışması: İki Sürücü Yaralandı

Beşiktaş'ta Motosiklet Çarpışması: İki Sürücü Yaralandı
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Beşiktaş'ta Motosiklet Çarpışması: İki Sürücü Yaralandı
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İstanbul Beşiktaş'ta karşı yönlerden gelen iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Beşiktaş'ta kafa kafaya çarpışan 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta karşı yönlerden gelen 2 motosikletlinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinden giden 34 NAL 106 plakalı motosikletli ile karşı yönden gelen 34 MZY plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlilerin sürücüleri yere savruldu. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çırağan caddesinde trafik bir süre kontrollü olarak verildi, bir süre sonra trafik yeniden açıldı. Olayla ilgili yapılan inceleme sürüyor.

Öte yandan kaza anının hemen ardından yere savrulan sürücülere vatandaşların yardım etmeye çalıştığı anlar telefon kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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