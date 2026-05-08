İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Beşiktaş'taki kavgayla ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş'ta çıkan kavgada husumetlisini palayla kovalayan ve polisin müdahalesiyle ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilen şüphelinin taburcu edilmesinin ardından gerekli tahkikat işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Meydanı Vapur İskelesi önünde meydana gelen 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Kasten Yaralama' olayına ilişkin yürütülen çalışmalarda; daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirlenen F.D. (23) ile G.U. (32) isimli şahısların söz konusu iskele önünde karşılaşmaları üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü tespit edilmiştir. Kavga sırasında F.D. isimli şüphelinin, pala olarak tabir edilen kesici aletle diğer şahsı kovalamaya başladığı belirlenmiştir. Olay sırasında bölgede görev yapan polis ekiplerince taraflara müdahale edilmiş, şüphelinin görevli polis memurlarına da saldırmaya çalışması üzerine şahsın etkisiz hale getirilmesi amacıyla kontrollü şekilde ateş açılmıştır. Şüpheli, sol ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilmiş ve yakalanmıştır. Müdahale esnasında seken çekirdekler nedeniyle olay yerinden geçmekte olan üç vatandaş hafif şekilde yaralanmış, yaralı şahıslar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırılan şüpheli şahıs hakkında, taburcu edilmesinin ardından gerekli tahkikat işlemleri başlatılacaktır" denildi. - İSTANBUL

