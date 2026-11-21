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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiktaş'ta bir adrese düzenlenen operasyonda 11 bin 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 11 bin 500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı