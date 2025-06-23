Beşiktaş'ta intihar girişimi: Kadın son anda kurtarıldı

Beşiktaş'ta intihar girişiminde bulunan kadını komşuları son anda kurtardı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir apartmanın 4'üncü katında oturan kadın, oturduğu dairenin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden komşular kadını tutarak son anda kurtarırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Bir apartmanın 4'üncü katında oturan bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle dairenin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden komşular, atlamak isteyen kadını alt kattan tutarak içeri aldı. Kadın son anda kurtulurken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.