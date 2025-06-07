Beşiktaş'ta Bıçaklı Tehdit: Polis Alarmda

Beşiktaş'ta Bıçaklı Tehdit: Polis Alarmda
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İstanbul Beşiktaş'ta gece saatlerinde döner bıçağı ile çevreyi tehdit eden bir şahıs, polisin uzun çabaları sonucunda ikna edilip gözaltına alındı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

İstanbul Beşiktaş'ta gece saatlerinde çarşı ortasında eline döner bıçağı alan şahıs polisi alarma geçirdi. Şahısın elindeki döner bıçağı çevreyi tehdit ettiği anlar cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

Olay gece saat 02.30 sıralarına Beşiktaş ilçesi çarşı merkezinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eline döner bıçağı alan şahıs, kendisine zarar verip vatandaşları tehdit etti. Olay yerine ihbar üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polislere de döner bıçağı ile tehditler savuran şahıs uzun süre sonra ikna edildi. Şahısın emniyetteki sorgusu devam ederken, olayın nedeni henüz öğrenilemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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