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Beşiktaş'ta ahşap binada yangın çıktı

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Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'da ahşap binada yangın çıktı

İSTANBUL - Beşiktaş bulunan ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beşiktaş İtfaiye İtfaiye Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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