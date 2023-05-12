Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17...
3. Sayfa Haberleri
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Hazinedar'ın tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa