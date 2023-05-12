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Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17...

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17...

3. Sayfa Haberleri

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Hazinedar'ın tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beşiktaş Belediyesi Murat Hazinedar 3. Sayfa Haberler

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