Berlin'deki elektrik hatlarındaki yangında 45 bin hane elektriksiz kaldı

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında çıkan yangının elektrik nakil hatlarına zarar vermesi sonucu yaklaşık 45 bin hane ile 2 bin işyerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yoğun kar yağışı sürerken kentin güneybatısında yaşayan on binlerce kişi için kötü haber geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin açıklamalarına göre başkent Berlin'in güneybatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. Teltow bölgesindeki çıkan yangının Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonuna sıçradığını bildiren yetkililer, zarar gören nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerindeki yaklaşık 45 bin hane ile 2 bin işyerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Elektrik kesinti nedeniyle telefon hatları ile elektrikli ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı bildirildi.

Berlin Enerji ve Kamu İşletmeleri Senatörü Franziska Giffey, "On binlerce hane ve işletmeyi, bakım evlerini, hastaneleri ve sosyal kurumları etkileyen son derece ciddi bir elektrik kesintisiyle karşı karşıyayız. İmkanı olan herkes etkilenen bölgelerin dışındaki arkadaşları veya aile üyeleriyle birlikte kalmalı" açıklamasında bulundu.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre sabah saatlerinde başlayan kesintiler nedeniyle bölgedeki hastanelerde tedavi gören hastalar başka kliniklere nakledildi.

Yetkililer ayrıca gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere düştüğü Berlin'de etkilenen bölgelerde 8 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlara yardımcı olunacağını bildirdi. Bu çerçevede yardım kuruluşlarının bölgedeki önemli noktalarda jeneratör ve ısıtmalı çadırlar sağlayacağı belirtildi.

Polis kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı

Berlin polisi geçtiğimiz yıl Berlin'de yaşanan elektrik kesintilerine neden olan kundaklama vakalarını göz önünde bulundurarak bu sabah çıkan yangını da bu kapsamda soruşturuyor. Özellikle yangın bölgesinde ve elektrik ana dağıtım istasyonu yakınındaki ayak izlerini inceleyen polis, muhtemel fail veya faillere ulaşmaya çalışıyor.

Eylül 2024'te Berlin'in güneydoğusunda da bir yangın çıkmış ve elektrik dağıtım sistemlerine zarar vermişti. Polisin soruşturması sürerken aşırı sol bir örgüt yangının sorumluluğunu üstlenmiş ve kapitalizmle mücadele kapsamında bu eylemi yaptıklarını duyurmuştu. - BERLİN